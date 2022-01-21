Захарова обвинила США в двойных стандартах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, а претензии НАТО — без участия представителей НАТО . Соответствующее сообщение опубликовано в ее Telegram -канале.

По ее мнению, западные партнеры запутались в «ценностях» и придерживаются двойных стандартов. Дипломат обратила внимание на то, что на саммитах G7 постоянно обсуждаются вопросы, которые не входят в ведение «семерки».