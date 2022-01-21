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1 час назад

Захарова обвинила США в двойных стандартах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, а претензии НАТО — без участия представителей НАТО. Соответствующее сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

Захарова обвинила США в двойных стандартах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, западные партнеры запутались в «ценностях» и придерживаются двойных стандартов. Дипломат обратила внимание на то, что на саммитах G7 постоянно обсуждаются вопросы, которые не входят в ведение «семерки».

«А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?» — упрекнула Захарова.

Ранее Захарова упрекнула в некомпетентности представителя Госдепартамента США Джен Псаки. По словам дипломата, Псаки неоднократно подставляла руководство страны своими словами.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,НАТО,МИД,Госдеп США,
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