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1 час назад

МИД подвел итоги переговоров Лаврова и Блинкена по безопасности

В министерстве иностранных дел России подвели итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном по гарантиям безопасности в Европе, которые прошли в Женеве. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД.

МИД подвел итоги переговоров Лаврова и Блинкена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что представители Москвы и Вашингтона предметно обсудили ключевые положения российских проектов, переданных ранее США и НАТО.

«В данном контексте Министр указал на императивность строгого следования краеугольному принципу "неделимости безопасности"», — рассказали в МИД.

Согласно заявлению, в ходе встречи до Блинкена было доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России, связанных с расширением НАТО на восток, будет иметь самые серьезные последствия.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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