МИД подвел итоги переговоров Лаврова и Блинкена

В министерстве иностранных дел России подвели итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном по гарантиям безопасности в Европе, которые прошли в Женеве. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве указали, что представители Москвы и Вашингтона предметно обсудили ключевые положения российских проектов, переданных ранее США и НАТО.

«В данном контексте Министр указал на императивность строгого следования краеугольному принципу "неделимости безопасности"», — рассказали в МИД.