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1 час назад

Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на условия России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Женеве поставил госсекретаря США Энтони Блинкена перед фактом, что отказ от соглашений по гарантиям безопасности приведет к серьезным последствиям. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ.

Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на условия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что избежать этого можно путем соглашения с проектом по гарантиям безопасности.

В министерстве добавили, что на соглашение Вашингтону выделена неделя. США будет необходимо представить письменную постатейную реакцию на проекты по гарантиям безопасности.

Лавров обратился к НАТО с новым требованием

Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Женеве 21 января. В Госдепе США назвали встречу представителей стран попыткой предотвратить войну. Лавров заявил, что на переговорах не услышал ни одного аргумента, только озабоченности американской стороны. Глава российского МИД заявил, что НАТО работает против России. Блинкен после встречи с Лавровым поставил России ультиматум.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Госдеп США,
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