Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на условия России

«До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что избежать этого можно путем соглашения с проектом по гарантиям безопасности.