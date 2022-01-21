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14 минут назад

Песков заявил о невозможности полноценной удаленки в Кремле

Полноценная удаленка в Кремле невозможна, но часть сотрудников работает дистанционно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил о невозможности полноценной удаленки в Кремле
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают. Вместе с тем полноформатной удаленки в администрации президента, конечно, быть не может", – цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, в администрации президента постоянно идут мероприятия, в подготовке которых задействовано большое количество подразделений.

По этой причине в прошлые волны пандемии в Кремле полностью не переходили на дистанционную работу, но всегда старались минимизировать риски с точки зрения пандемии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил о необходимости перевести с 21 января в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти.

До этого Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку везде, где это возможно. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается сотрудников пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. Также премьер напомнил работодателям о необходимости тестирования работников, продолжающих работать очно.

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,ИТАР-ТАСС,
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