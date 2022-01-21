Правительство России уходит на удаленку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил перевести Правительство на дистанционный формат работы и проведения совещаний, сообщается в Телеграм-канале кабмина.
«Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», - говорится в сообщении.
Кроме того, с 21 января на максимально возможный удаленный режим работы переводятся сотрудники аппарата правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при правительстве.