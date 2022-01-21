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1 час назад

Лавров заявил, что НАТО работает против России

Североатлантический альянс (НАТО) работает против России, из-за чего Москва выступает против расширения блока на Восток. Об этом глава МИДа РФ заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Лавров: НАТО работает против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО работает против России, поэтому Россия выступает против расширения Альянса на восток. При этом НАТО по своей сущности всегда было враждебной силой по отношению к России. Поэтому я считаю опасения Москвы вполне обоснованными», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24».

Также, по словам Лаврова, подготовленные к встрече в Женеве бумаги «невозможно было читать».

«У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала», — уточнил он.

Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встречались в Женеве 21 января. Госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом. Лавров осудил США за распространение дезинформации о «российской угрозе», пишет агентство Nation News. Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии, подчеркивает телеканал 360.

Политика,Энтони Блинкен,НАТО,МИД,Телеканал "360° Подмосковье",
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