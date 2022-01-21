Лавров: НАТО работает против России

«НАТО работает против России, поэтому Россия выступает против расширения Альянса на восток. При этом НАТО по своей сущности всегда было враждебной силой по отношению к России. Поэтому я считаю опасения Москвы вполне обоснованными», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24».