Лавров поставил точку в вопросе войны с Украиной

Такое заявление министр сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так», - подчеркнул Лавров.

По его словам, во время переговоров Блинкен так и не обосновал позицию США о «российской угрозе» Украине.

«Я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности», - сказал дипломат.

Как отметил Лавров, Россия не претендует на зоны влияния. При этом политика НАТО по Украине демонстрирует, что альянс считает ее для себя именно такой зоной, подчеркнул он.

21 января Лавров встретился с Блинкеном в Женеве. Встреча дипломатов продлилась полтора часа. Основной темой переговоров стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис.

После встречи Блинкен заявил, что обе стороны привержены дипломатии и диалогу для разрешения разногласий.