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25 минут назад

Лавров поставил точку в вопросе войны с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не угрожает стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление министр сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так», - подчеркнул Лавров.

По его словам, во время переговоров Блинкен так и не обосновал позицию США о «российской угрозе» Украине.

«Я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности», - сказал дипломат.

Как отметил Лавров, Россия не претендует на зоны влияния. При этом политика НАТО по Украине демонстрирует, что альянс считает ее для себя именно такой зоной, подчеркнул он.

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21 января Лавров встретился с Блинкеном в Женеве. Встреча дипломатов продлилась полтора часа. Основной темой переговоров стали предложения Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис.

После встречи Блинкен заявил, что обе стороны привержены дипломатии и диалогу для разрешения разногласий.

Лавров назвал встречу полезной и откровенной. По его словам, она поможет американцам «представить письменную реакцию» на предложения РФ на следующей неделе.

Политика,Видео,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
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