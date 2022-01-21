Захарова высмеяла министра Великобритании тремя вопросами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала в своем Telegram-канале три вопроса после высказываний министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс об Украине.
Сегодня глава МИД Великобритании заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», напомнила Захарова.
«Три вопроса британскому дипломату от российских коллег: 1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» - поинтересовалась она.
Также представитель МИД России задалась вопросом, какое именно учебное заведение «выдало миссис Трасс диплом».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии, неподалеку от границ России. Как сообщал The Times, глава ведомства решила повторить поступок бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на бронетехнике в ходе своего визита в ФРГ.