«Три вопроса британскому дипломату от российских коллег: 1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» - поинтересовалась она.