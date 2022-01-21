В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
38 минут назад

Захарова высмеяла министра Великобритании тремя вопросами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала в своем Telegram-канале три вопроса после высказываний министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс об Украине.

Захарова высмеяла министра Великобритании тремя вопросами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня глава МИД Великобритании заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», напомнила Захарова.

«Три вопроса британскому дипломату от российских коллег: 1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» - поинтересовалась она.

Также представитель МИД России задалась вопросом, какое именно учебное заведение «выдало миссис Трасс диплом».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии, неподалеку от границ России. Как сообщал The Times, глава ведомства решила повторить поступок бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на бронетехнике в ходе своего визита в ФРГ.

Политика,Мария Захарова,Маргарет Тэтчер,НАТО,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители