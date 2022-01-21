Песков рассказал, болел ли Путин COVID

Президент России Владимир Путин ни разу не болел коронавирусом за все время пандемии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Правильно», - ответил он на предположение журналистов, что президент России вообще ни разу не болел COVID-19 за все время пандемии.

Глава государства первоначально сделал прививку «Спутником V». В сентябре2021 года он на время уходил на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин отмечал, что заболевшие COVID-19 не ревакцинировались вовремя.

В ноябре 2021 года Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Кроме того, президент принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19, разработанного центром им. Гамалеи.