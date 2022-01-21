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31 минуту назад

В Кремле допустили перенос послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию перенесут из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле допустили перенос послания Путина Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, речь может идти о переносе на пару недель. При этом он подчеркнул, что прямой связи между пандемией и сроком оглашения послания нет.

«Мы уже научились принимать меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре [2021 года] на большой пресс-конференции», - сказал Песков.

По его словам, при выборе даты послания в Кремле примут во внимание уровень заболеваемости. Он подчеркнул, что пока точные сроки неизвестны.

«Если это будут пиковые значения, то, наверное, может быть, будет иметь смысл подождать какое-то время, пару недель», - заключил Песков.

В декабре прошлого года Песков заявлял, что подготовка к посланию началась «концептуально, но предметно еще предстоит работать над основой текста». Песков отмечал, что послание состоится в начале 2022 года.

Омикрон-штамм начал распространяться в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге, сейчас он встречается в большинстве стран. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что во второй половине января в столице доминируют случаи заболевания омикрон-штаммом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января 60 процентов заражений коронавирусом в РФ приходились на дельта-штамм, 40 процентов - на омикрон и другие варианты. В целом омикрон выявлен в 42 регионах страны.

Политика,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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