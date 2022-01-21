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59 минут назад

В Кремле прокомментировали возможность введения локдауна в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собяин в ходе своей встречи не обсуждали введение в столице локдауна из-за распространения штамма «омикрон», так как накопленный опыт позволяет избежать подобных мер. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон». Он начал очень быстро распространяться по миру, и уже в декабре были зафиксированы первые случаи смерти пациентов от него.

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Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что во второй половине января в столице начали доминировать случаи заболевания омикрон-штаммом. 20 января столичный градоначальник доложил президенту РФ о ситуации с омикроном в Москве и о работе системы здравоохранения.

«Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло», - пояснил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что «приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах».

За последние 24 часа в России было выявлено 49 513 новых случаев коронавируса, это новый максимум с начала пандемии. В Москве за сутки заболели 15 987 человек, что также стало новым антирекордом.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,РИА Новости,
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