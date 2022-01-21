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22 минуты назад

В Кремле раскрыли, как Путина защищают от заражения коронавирусом

Президент России Владимир Путин проходил регулярное тестирование на коронавирус, а количество его очных мероприятий минимизируется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Комбинированный режим работы у Путина является предпочтительным. Принимаются все меры безопасности, тестирование и другие методы. Много встреч Путин проводит рабочих, которые носит непубличный характер, на расстоянии нескольких метров с собеседником. Но количество публичных мероприятий мы пытаемся все минимизировать, в том числе и президент», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Путин сдал тест на коронавирус

Первую прививку от COVID-19 Владимир Путин поставил в марте 2021 года. В ноябре президент ревакцинировался и испытал назальную вакцину от коронавируса. Песков сообщил, что у президента сохраняется высокий уровень антител.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Ura.ru,
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