«Комбинированный режим работы у Путина является предпочтительным. Принимаются все меры безопасности, тестирование и другие методы. Много встреч Путин проводит рабочих, которые носит непубличный характер, на расстоянии нескольких метров с собеседником. Но количество публичных мероприятий мы пытаемся все минимизировать, в том числе и президент», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.