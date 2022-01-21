Лавров: Франция и ФРГ хотели бы сохранить нормандский формат в прежнем виде

«Необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники — Германия и Франция — предпочли бы сохранить её в том виде, в котором она существует в настоящее время», — говорится в заявлении главы ведомства.