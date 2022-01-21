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1 час назад

Блинкен поделился ожиданиями от встречи с Лавровым

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не ждет прорыва от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир немецкого телеканала ZDF.

Блинкен раскрыл ожидания от переговоров с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20 января госсекретарь США отправился в Берлин, чтобы обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по деэскалации украинского кризиса.

21 января он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве.

«Я не ожидаю больших прорывов», - заявил Блинке в ответ на вопрос, какой итог от встречи можно ожидать «в лучшем случае».

Он отметил, что в последнее время Россия и США проводили много интенсивных переговоров. По его мнению, встреча с Лавровым покажет, какие выводы из предыдущих встреч сделали для себя Россия и США.

«Надеюсь, что мы узнаем, действительно ли Россия заинтересована в урегулировании разногласий через диалог и дипломатию или нет», - заключил он.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Позже во время переговоров с Джо Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

После нескольких дней переговоров, прошедших в январе, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что США и их союзники «фактически говорят России «нет» по ключевым элементам предложенных договоров.

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