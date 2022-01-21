Депутат Рашкин показал на видео браслет ФСИН

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин показал электронный браслет ФСИН , а также специальное устройство, которое он обязан носить постоянно с целью контроля правоохранителей за передвижениями политика. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Плохие новости».

Рашкин заявил, что находящееся на его поясе устройство отслеживает сотовые сигналы, поэтому он не может воспользоваться чужим мобильником.

Напомним, в отношении народного избранника возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Басманный суд города Москвы наложил на него запрет определенных действий, в том числе покидать жилье в ночное время, посещать охотничьи угодья, а также пользоваться средствами связи и Интернетом. Кроме того, Рашкину запрещено контактировать с фигурантами уголовного дела.