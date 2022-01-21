В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
36 минут назад

Депутат Рашкин показал на видео браслет ФСИН

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин показал электронный браслет ФСИН, а также специальное устройство, которое он обязан носить постоянно с целью контроля правоохранителей за передвижениями политика. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Плохие новости».

Рашкин заявил, что находящееся на его поясе устройство отслеживает сотовые сигналы, поэтому он не может воспользоваться чужим мобильником.

«Все серьезно, ребята, все серьезно. Не попадайтесь», – подытожил депутат.

Напомним, в отношении народного избранника возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Басманный суд города Москвы наложил на него запрет определенных действий, в том числе покидать жилье в ночное время, посещать охотничьи угодья, а также пользоваться средствами связи и Интернетом. Кроме того, Рашкину запрещено контактировать с фигурантами уголовного дела.

Политика,Общество,Происшествия,Видео,Валерий Рашкин,ФСИН,КПРФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители