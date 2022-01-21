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56 минут назад

Посол Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины

Посол России в США Анатолий Антонов назвал голословными обвинения Вашингтона о якобы ведущейся Москвой кампанией по дезинформации относительно ситуации на Украине.

Антонов обвинил США в «раздувании мыльного пузыря» из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобные действия Вашингтона сводят на нет двухсторонние дискуссии о гарантиях в сфере безопасности.

Госдеп США 20 января опубликовал сразу несколько документов, в которых обвиняет Кремль и ряд СМИ в "дезинформации" и "пропаганде".

"Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь", - говорится в комментарии, размещенном на странице посольства в Facebook.

По мнению Антонова, который ранее уже обращал внимание на особый стиль американской дипломатии, Вашингтон заранее готовит почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой "российской агрессии" против Украины.

Напомним, 21 января в Женеве состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Политика,Энтони Блинкен,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,МИД,Госдеп США,
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