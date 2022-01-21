Антонов обвинил США в «раздувании мыльного пузыря» из-за Украины

Посол России в США Анатолий Антонов назвал голословными обвинения Вашингтона о якобы ведущейся Москвой кампанией по дезинформации относительно ситуации на Украине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подобные действия Вашингтона сводят на нет двухсторонние дискуссии о гарантиях в сфере безопасности.

Госдеп США 20 января опубликовал сразу несколько документов, в которых обвиняет Кремль и ряд СМИ в "дезинформации" и "пропаганде".

"Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь", - говорится в комментарии, размещенном на странице посольства в Facebook.