В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
8 минут назад

Песков прокомментировал идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Подготовка к двусторонней встрече президентов России и Украины не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории.

Песков прокомментировал идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По этой встрече нет ничего. <...> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», - приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского

19 января Эрдоган пригласил российского и украинского лидеров для обсуждения ситуации на Донбассе. 20 января президент Турции еще раз подтвердил, что хочет «как можно скорее свести Путина и Зеленского и обеспечить их встречу с глазу на глаз».

Накануне Песков уже комментировал предложение Эрдогана. Он заявил, что если Анкара сможет повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение минских соглашений, это нельзя будет не приветствовать. По словам Пескова, Россия поддерживает усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине.

3 февраля Эрдоган посетит Украину. По его словам, в ходе этого визита планируется проводить переговоры для организации встречи Путина и Зеленского в Турции.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители