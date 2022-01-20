Песков прокомментировал идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

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«По этой встрече нет ничего. <...> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», - приводит РИА «Новости» слова Пескова.

19 января Эрдоган пригласил российского и украинского лидеров для обсуждения ситуации на Донбассе. 20 января президент Турции еще раз подтвердил, что хочет «как можно скорее свести Путина и Зеленского и обеспечить их встречу с глазу на глаз».

Накануне Песков уже комментировал предложение Эрдогана. Он заявил, что если Анкара сможет повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение минских соглашений, это нельзя будет не приветствовать. По словам Пескова, Россия поддерживает усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине.