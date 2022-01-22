Лавров подшутил над журналистами и рассмешил президента Швейцарии

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — сказал Лавров.

Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Диалог закончился раньше запланированного времени и длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США. В тот же день, 21 января, Лавров встретился со швейцарским президентом.