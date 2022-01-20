Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу пойдут его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова сообщила, что Лавров и Блинкен, как предполагается, обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.