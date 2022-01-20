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46 минут назад

Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу пойдут его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова сообщила, что Лавров и Блинкен, как предполагается, обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ОБСЕ,
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