Путин пригласил Мадуро в Россию

По итогам переговоров лидеров России и Венесуэлы министерство сообщило, что российский лидер «еще раз повторил свое приглашение в адрес президента Николаса Мадуро посетить Россию с целью углубить кооперацию между двумя странами». Как сообщает ведомство, Мадуро «выразил солидарность» с Россией и «осудил кампании по провокациям и (попыткам) манипулирования против России».

Напомним, в СМИ на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности обсуждается возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать такую возможность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос ответил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.