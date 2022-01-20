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51 минуту назад

Путин пригласил Мадуро в Россию

Глава российского государства Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Россию для развития кооперации между странами, сообщил МИД Венесуэлы.

Путин пригласил Мадуро в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам переговоров лидеров России и Венесуэлы министерство сообщило, что российский лидер «еще раз повторил свое приглашение в адрес президента Николаса Мадуро посетить Россию с целью углубить кооперацию между двумя странами». Как сообщает ведомство, Мадуро «выразил солидарность» с Россией и «осудил кампании по провокациям и (попыткам) манипулирования против России».

Мадуро также поблагодарил Россию «за поддержку в борьбе против пандемии COVID-19 в виде поставки вакцин и медикаментов, которые служат гарантией здоровья венесуэльцев». Сам президента Венесуэлы сообщил, что обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в различных стратегических областях, передает РИА «Новости».

Напомним, в СМИ на фоне трудностей в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности обсуждается возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать такую возможность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос ответил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.

Политика,Джейк Салливан,Сергей Рябков,Николас Мадуро,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
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