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42 минуты назад

Депутаты пожаловались на высокие цены в столовой Госдумы

Депутаты Госдумы пожаловались на высокие цены в парламентской столовой: стоимость обеда может доходить до 800 рублей. Об этом политики рассказали в разговоре с «Секретом фирмы», комментируя фотографию меню из думской столовой, опубликованную в соцсетях.

«Слишком дорого»: депутаты пожаловались на цены в столовой Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат от КПРФ Сергей Обухов заявил, что уровень цен примерно такой, как на снимке, однако обедать в Госдуме все равно дорого.

«Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти, бизнес-ланч за 300-350 рублей взять», — уточнил он, добавив, что в столовой появились микроволновки, чтобы сотрудники могли разогревать домашнюю еду.

Еще один депутат-коммунист Николай Коломейцев назвал фотографию думского меню фейком.

«Это, может быть, в администрации президента или правительстве [такие цены], там тот же комбинат питания, но цены сильно разнятся. Например, я сегодня пообедал на 800 рублей», — пояснил парламентарий.

Из снимка, опубликованного в соцсетях, следует, что суп-пюре из птицы с гренками в столовой Госдумы стоит 75 рублей, рубленый шницель из говядины обойдется депутату в 140, а оливье — в 90 рублей.

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Цена винегрета, печеного картофеля и пудинга варьируется в диапазоне от 60 до 95 рублей, а такие пункты «витаминного стола», как помидоры, белокочанная капуста и тертая морковь, обойдутся в 12-35 рублей. Менее 50 рублей стоят также отварной рис и пшеничная каша.

Политика,Николай Коломейцев,Сергей Обухов,Администрация Президента РФ,КПРФ,Госдума,
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