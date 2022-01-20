Элла Памфилова в грубой форме обрисовала своё отношение к санкциям против неё

Возможные санкции Соединенных Штатов в отношении председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой никоим образом её не волнуют. Ей «глубоко наплевать» на грозящие ограничения. Об этом заявила сама глава ЦИК, комментируя новость о новом пакете санкций.

Ранее стало известно, что в США был обнародован новый проект ограничений в отношении официальных лиц РФ и госструктур. Документ затрагивает лично президента РФ Владимира Путина , а также другое высшее руководство государства. В частности, предусматриваются санкции и против Памфиловой.

По словам самой главы ЦИК, вся история с «заокеанскими» санкциями кажется ей уже «маниакальной» и смотрит она на неё с иронией. Что же качается санкций непосредственно против неё, то ей «на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», заявила Памфилова в комментарии РИА «Новостям».