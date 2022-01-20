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50 минут назад

Элла Памфилова в грубой форме обрисовала своё отношение к санкциям против неё

Возможные санкции Соединенных Штатов в отношении председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой никоим образом её не волнуют. Ей «глубоко наплевать» на грозящие ограничения. Об этом заявила сама глава ЦИК, комментируя новость о новом пакете санкций.

Элла Памфилова в грубой форме обрисовала своё отношение к санкциям против неё
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Ранее стало известно, что в США был обнародован новый проект ограничений в отношении официальных лиц РФ и госструктур. Документ затрагивает лично президента РФ Владимира Путина, а также другое высшее руководство государства. В частности, предусматриваются санкции и против Памфиловой.

По словам самой главы ЦИК, вся история с «заокеанскими» санкциями кажется ей уже «маниакальной» и смотрит она на неё с иронией. Что же качается санкций непосредственно против неё, то ей «на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», заявила Памфилова в комментарии РИА «Новостям».

Ранее стало известно, что предлагаемый пакет санкций затронет не только Путина и его ближайшее окружение, но и широкий круг сфер, касающихся экономических и политических интересов РФ.

Политика,Элла Памфилова,Владимир Путин,Центризбирком России,РИА Новости,
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