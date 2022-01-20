Госсекретарь США рассказал о решающих переговорах с Россией

«Завтра, когда я увижу российского коллегу [Лаврова], я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту [РФ Владимиру] Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», — заявил Блинкен на пресс-конференции. Его цитирует РИА «Новости».