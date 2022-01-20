Шаймиев: "Как это замечательно, когда сам присутствуешь на своем 85-летии!"

— Спасибо вам за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание, за совместные большие дела, которые уже вписаны в новейшую историю республики, — сказал юбиляр. — Начну с главного — как это замечательно, когда сам присутствуешь на своем 85-летии! Мне кажется, для юбиляра лучшего подарка и быть не может!!! Помню, как на своем 70-летии я сказал: "Юбилей — мой, но годы — не мои!" Действительно, самому не верится, что мне 85 лет. Когда ты вовлечен в работу, об этом и не думаешь — некогда. Каждый день наполнен новыми задачами, поскольку взял на себя ответственность перед людьми за конкретные дела. Сказал бы, это — в характере всего нашего народа. Я уверен, что наша сила — в трудолюбии, в уважении к старшим, к своей Родине, в сохранении семейных и народных традиций, в бережном отношении к наследию и родной земле, в преемственности духовно-нравственных ценностей, а главное — в дружбе и согласии, которыми мы все дорожим! Огромное спасибо всем, кто — от мала до велика — помогает и поддерживает нас от души — для души в этом благородном деле, — обратился Шаймиев.