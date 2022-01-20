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47 минут назад

Песков предупредил об угрозе войны на Украине из-за угроз Байдена

Угрозы американского президента Джо Байдена в адрес России могут вселить в горячие головы на Украине идею решить вопрос Донбасса силой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента ТАСС.

Песков предупредил об угрозе войны на Украине из-за угроз Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вторжение на Украину «станет катастрофой для России» и «будет иметь самые серьезные последствия с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой». По его словам, российский лидер Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобным тем, которые США наложат в случае атаки на Украину. В числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.

Комментируя заявление американского президента, Дмитрий Песков указал, что оно не способствует «разрядке напряженности».

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», - сказал представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что опасения России связаны в первую очередь с этой стороной вопроса.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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