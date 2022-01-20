Песков предупредил об угрозе войны на Украине из-за угроз Байдена

Угрозы американского президента Джо Байдена в адрес России могут вселить в горячие головы на Украине идею решить вопрос Донбасса силой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на брифинге на вопрос корреспондента ТАСС .

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вторжение на Украину «станет катастрофой для России» и «будет иметь самые серьезные последствия с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой». По его словам, российский лидер Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобным тем, которые США наложат в случае атаки на Украину. В числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.