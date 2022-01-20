Лукашенко рассказал о своих упреках Путину

«Я часто его [Путина - прим.ред.] упрекаю, ну чего ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть», - заявил Лукашенко.