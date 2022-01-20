Лукашенко рассказал о своих упреках Путину

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто упрекает президента России Владимира Путина, так как тот не берет его с собой в Туву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
О своем желании посетить Туву Лукашенко рассказал на встрече с главой региона Владиславом Ховалыгом.
«Я часто его [Путина - прим.ред.] упрекаю, ну чего ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть», - заявил Лукашенко.
Он назвал Туву «сказочным краем».
«Для меня он сказочный, потому что я его видел только в кино, на картинках, в рассказах, хотелось бы глянуть на этот сказочный край», - сказал Лукашенко.
Осенью 2021 года Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели несколько дней в тайге. Фотографии с отдыха президента и министра опубликованы на сайте Кремля. Путин и Шойгу запечатлены на фото во время прогулок и рыбалки.
Где именно отдыхали президент и министр, в Кремле раскрывать не стали, но СМИ предположили, что это была Тува. Президент ранее бывал в Саяно-Шушенском заповеднике, на высокогорном озере Ак-Аттыг-Холь и реке Урбун.