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25 минут назад

Лукашенко упрекнул Путина

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто упрекает президента России Владимира Путина, так как тот не берет его с собой в Туву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко рассказал о своих упреках Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О своем желании посетить Туву Лукашенко рассказал на встрече с главой региона Владиславом Ховалыгом.

«Я часто его [Путина - прим.ред.] упрекаю, ну чего ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть», - заявил Лукашенко.

Фото подарков Лукашенко Путину появилось в Сети

Он назвал Туву «сказочным краем».

«Для меня он сказочный, потому что я его видел только в кино, на картинках, в рассказах, хотелось бы глянуть на этот сказочный край», - сказал Лукашенко.

Осенью 2021 года Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели несколько дней в тайге. Фотографии с отдыха президента и министра опубликованы на сайте Кремля. Путин и Шойгу запечатлены на фото во время прогулок и рыбалки.

Где именно отдыхали президент и министр, в Кремле раскрывать не стали, но СМИ предположили, что это была Тува. Президент ранее бывал в Саяно-Шушенском заповеднике, на высокогорном озере Ак-Аттыг-Холь и реке Урбун.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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