Крым принял решение по скифскому золоту

Апелляцию на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине планируется подать в скором времени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора крымского Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина.

Ожидается, что апелляцию направят до 26 января, идет подготовка соответствующей жалобы.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. Такое решение могло быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Сейчас неизвестно, на каком этапе подготовка будущей жалобы.

Коллекция скифского золота вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В августе того же года экспонаты решили не передавать ни Крыму, ни Украине. Ожидалось решение компетентного судьи или договоренностью между участниками спора. Скифское золото представляет коллекцию более чем из 2 тыс. предметов, которые были использованы для оформления экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря».

У музеев Крыма есть время до 26 января на то, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.

«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», — цитирует РИА Новости Хюнтинка.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, а до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.

В России следят за ситуацией со скифским золотом, его нужно вернуть в Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал эту тему.

"Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", - подчеркнул Песков.

Российские следователи приступили к опросам лиц, причастных к вывозу скифского золота с территории Крыма. Бывшие чиновники Минкульта своевременно не организовали оформление коллекции в музейный фонд России, заявляют в рабочей группе по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма. Срок подачи кассации на решение апелляционного суда Амстердама истекает 26 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет планирует проверить, необходимо ли завести уголовное дело по статьям о хищении и невозвращении России скифского золота, которое изначально хранилось в музее Крыма.

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — рассказал ТАСС замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Позже в беседе с РБК чиновник пояснил, что проверка ведется по статьям «Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, совершенное организованной группой» (164 УК) и «Невозвращение в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы России» (190 УК). Она началась в ноябре.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с невозвращением скифского золота сразу после отклонения Нидерландским судом апелляции российской стороны на решение о передаче коллекции Украине. Управление правового обеспечения и международного сотрудничества СК во взаимодействии с МИД России должно было оказать содействие в проведении проверочных мероприятий.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота, состоящая из 2 тыс. артефактов и собранная из четырех музеев полуострова, была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердам. В марте Крым стал регионом России, но голландские власти решили не передавать экспонаты ни Украине, ни крымским музеям.

В 2016 году суд Амстердама разрешил Киеву забрать скифское золото. В октябре 2021-го апелляция российской стороны на это судебное решение была отклонена. Коллекция по-прежнему остается в Нидерландах.

Сотрудники Министерства культуры и их крымские коллеги в 2014 году «своевременно» не организовали передачу и не оформили коллекцию в музейный фонд России.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания», — отметил он.

Реакция Киева и Москвы

После отказа апелляционного суда Амстердама вернуть коллекцию России и вывода о том, что «объекты являются частью культурного наследия Украины», президент Владимир Зеленский заявил о «долгожданной победе».

«Благодарен суду за справедливое решение. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым», — написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «обеспечение решения» о возвращении скифского золота среди «главных достижений» украинской дипломатии за 2021 год наряду с созданием саммита «Крымской платформы», поездкой президента Зеленского в США и формированием «Ассоциированного трио» (Украина, Грузия, Молдова).

Российская сторона заявляет, что продолжит добиваться возвращения скифского золота в Россию. У крымских музеев еще есть возможность обратиться в кассационный суд — Верховный суд Голландии. Кассация может быть подана до 26 января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала вердикт апелляционного суда как «крайне опасный прецедент», который может подорвать доверие между музейными сообществами разных стран. Суд, по ее мнению, руководствовался «исключительно политическими мотивами».

«Голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали», — указывала Захарова.

Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре попросил президента Владимира Путина подключить Генпрокуратуру к судебному процессу. Он также отмечал, что позицию Украины в суде представляет государство, а со стороны России в процессе задействованы лишь четыре музейные организации - Керченский историко-культурный заповедник (позднее вошел в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». «На мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи», — подчеркнул Аксенов необходимость уравновесить стороны в этом споре.

В случае передачи Нидерландами артефактов украинской стороне они могут оказаться в личной коллекции Зеленского, считает глава Крыма. Почти все украинские лидеры пытались найти артефакты на полуострове через «черных археологов», сказал Аксенов.

«Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма», — добавил он.

Оценочная страховая стоимость скифского золота составляет порядка €2 млн, а реальная стоимость экспонатов намного выше. Все это время коллекция находится в музее Алларда Пирсона. По состоянию на конец 2016 года долг за хранение артефактов голландской стороной составлял €111 тыс. Оплачивать счета, выставленные музеем, будет та страна, которая в итоге заберет коллекцию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о доследственной проверке по факту хищения коллекции скифского золота из четырех музеев Крыма. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что Бастрыкин потребовал отчет в связи с вывозом более 2 тыс. артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче их Украине.