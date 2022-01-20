Захарова прослезилась во время речи про блокаду Ленинграда

«Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам, потому что с каждым годом, как бы это ни казалось парадоксально, трагедия и масштаб того, что пережила наша страна, ощущаются все острее», - объяснила Захарова свое состояние во время выступления.