Захарова прослезилась во время речи про блокаду Ленинграда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, произнося речь о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны, не смогла сдержать эмоции. Дипломат прослезилась, говоря об ужасах тех времен, сообщают «Известия».
«Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам, потому что с каждым годом, как бы это ни казалось парадоксально, трагедия и масштаб того, что пережила наша страна, ощущаются все острее», - объяснила Захарова свое состояние во время выступления.
Кроме того, дипломат посоветовала иностранным гражданам и сотрудникам зарубежных представительств в России посетить музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».
Представитель МИД РФ напомнила, что 12 января 1943 года советские войска начали наступательную операцию, получившую кодовое название «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда.
«Мы как Министерство иностранных дел рекомендуем этот музей и, конечно, мемориал на Пискаревском кладбище и многие другие исторические памятники и объекты к посещению всем гостям нашей страны. Ну и, конечно, коллегам-дипломатам, в Санкт-Петербурге распложено немало консульств иностранных государств», - добавила она в ходе брифинга.