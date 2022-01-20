Захарова: Запад готовит провокации против Украины

Заявления Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину являются информационным прикрытием для их собственных военных провокаций. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она напомнила, что западные и украинские СМИ, а также официальные лица сейчас все более активно начали «тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения Россию на Украину».

«Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера», - заметила Мария Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные действия «могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности».

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Позднее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину».

При этом о том, что Россия не намерена нападать на соседнюю страну, неоднократно заявляли как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и представители российского МИДа. Так, 19 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что нет никакого риска крупномасштабной войны и Россия «не будет атаковать, нападать и вторгаться на Украину».