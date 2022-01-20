Раскрыты подробности законопроекта о маркировке домашних животных

Министерство сельского хозяйства России подготовит поправки, касающиеся маркировки и учета животных в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

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«В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак», — сообщил парламентарий.

Он считает, что это необходимо с тем, чтобы «нерадивые хозяева» питомцев не могли уйти от ответственности за выброшенных на улицу животных. При этом учет животных должен быть бесплатным, а идентификация — вариативной.

«Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип», — сказал Бурматов. По его словам, Минсельхоз является ответственным исполнителем по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.