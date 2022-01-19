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29 минут назад

В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, парламентарии считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. За последние годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти, отмечается в законопроекте.

Ранее политолог Владимир Корнилов предрек признание Москвой ДНР и ЛНР и их вхождение в состав России в случае, если переговоры по безопасности с США в какой-то момент зайдут в тупик.

Политика,Владимир Корнилов,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
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