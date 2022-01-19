В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно документу, парламентарии считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. За последние годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти, отмечается в законопроекте.