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25 минут назад

В МИД ответили на предложение вывести войска из Крыма

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал смехотворным предложение передислоцировать российские войска, находящиеся в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД ответили на предложение вывести войска из Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, бывший министр обороны и экс-глава МИД Великобритании Малкольм Рифкинд стал участником дискуссии клуба «Валдай», посвященной предложениям РФ по гарантиям безопасности. По его мнению, деэскалации кризиса может помочь отсутствие военных в Крыму.

«Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь - это вывести наши силы из Крыма», - так прокомментировал эту идею Рябков.

Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик раскритиковал санкции против России и заявил, что они бесполезны, так как Крым все равно останется частью РФ.

По его словам, из-за санкций против РФ пострадали словацкие экспортеры.

«Таким образом, санкции наносят только ущерб, а от Крыма русские все равно не откажутся», - подчеркнул министр.

Политика,Малкольм Рифкинд,Сергей Рябков,Валдайский клуб,МИД,
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