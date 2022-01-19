В МИД ответили на предложение вывести войска из Крыма

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал смехотворным предложение передислоцировать российские войска, находящиеся в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, бывший министр обороны и экс-глава МИД Великобритании Малкольм Рифкинд стал участником дискуссии клуба «Валдай», посвященной предложениям РФ по гарантиям безопасности. По его мнению, деэскалации кризиса может помочь отсутствие военных в Крыму.
«Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь - это вывести наши силы из Крыма», - так прокомментировал эту идею Рябков.
Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик раскритиковал санкции против России и заявил, что они бесполезны, так как Крым все равно останется частью РФ.
По его словам, из-за санкций против РФ пострадали словацкие экспортеры.
«Таким образом, санкции наносят только ущерб, а от Крыма русские все равно не откажутся», - подчеркнул министр.