Песков ответил на вопрос о крещении внуков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, были ли крещены внуки Владимира Путина, напомнив, что это личное пространство главы государства. Об этом пишет РИА Новости.
«Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться», — подчеркнул Песков.
При этом он ответил на вопрос о том, крещены ли его жена Татьяна Навка и дочь Елизавета.
«Да. Хотя это тоже мое личное пространство», - заметил пресс-секретарь президента России.
В 2021 году Владимир Путин в Крещение побывал на церковной службе, а потом отправился к купели. За тем, как глава государства окунулся в ледяную воду наблюдали журналисты.
Видеозапись крещенского купания Владимира Путина опубликовали и зарубежные издания. Читатели британского издания Daily Mail пришли в восторг от действий российского президента. Одни назвали национального лидера «самым сильным человеком на планете», другие – «крепким орешком из КГБ».