Песков ответил на вопрос о крещении внуков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, были ли крещены внуки Владимира Путина, напомнив, что это личное пространство главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

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«Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться», — подчеркнул Песков.

При этом он ответил на вопрос о том, крещены ли его жена Татьяна Навка и дочь Елизавета.

«Да. Хотя это тоже мое личное пространство», - заметил пресс-секретарь президента России.

В 2021 году Владимир Путин в Крещение побывал на церковной службе, а потом отправился к купели. За тем, как глава государства окунулся в ледяную воду наблюдали журналисты.