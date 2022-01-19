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1 час назад

Песков назвал причину напряженности вокруг Украины

К напряженности вокруг Украины приводят поставки оружия Киеву и полеты авиации НАТО. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал причину напряженности вокруг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обстановка на Украине весьма и весьма напряженная, оценил Песков.

"Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины", - заявил он.

И хотелось бы, чтобы визави Москвы тоже обращали на это внимание, заключил пресс-секретарь российского лидера. Так он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможном отключении "Северного потока-2" при эскалации ситуации вокруг Украины.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,НАТО,
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