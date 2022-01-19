Поклонская отказалась стать послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, заявила об отмене планов по вступлению в эту должность «в связи с личными обстоятельствами». Об этом сообщает ТАСС.
13 октября 2021 года стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в африканской стране Кабо-Верде. Она стала третьей действующей женщиной-послом России. Комментируя свое назначение, Поклонская подчеркнула, что готова «выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде». А также в качестве посла намерена оказывать соотечественникам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».
При этом, отвечая на вопрос ТАСС о сроках отъезда в Кабо-Верде, Поклонская заявила, что у нее изменились личные обстоятельства, и вступать в должность она не планирует.
«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», - пояснила она.
В МИД России подтвердили эту информацию.
После назначения Поклонской послом в Кабо-Верде МИД Украины обратился к властям африканской республики по поводу «преступной деятельности» Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Украина связывалась с властями республики по поводу нового посла РФ, и посоветовали не обращать на это внимания, так как шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет.