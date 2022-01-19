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34 минуты назад

Поклонская сообщила об отмене планов по ее вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, в среду сообщила ТАСС, что планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами.

"Нет, не планирую, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об отъезде в Кабо-Верде. - Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству".

В МИД РФ подтвердили эту информацию.

Политика,Видео,Наталья Поклонская,МИД,ИТАР-ТАСС,
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