Захарова ответила на заявления об эвакуации дипломатов с Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией заявления Белого дома о якобы готовящейся эвакуации сотрудников российского посольства из Украины. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя украинской службы безопасности сообщила, что Россия в начале января начала вывозить жен и детей сотрудников своего посольства в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США располагают информацией о планах России «эвакуировать» семьи дипломатов из Украины.

Комментируя ситуацию, Мария Захарова задалась вопросом, какое дело «американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран». При этом, по ее мнению, такие заявления со стороны США похожи на провокацию.

«Это все можно охарактеризовать как провокативное поведение (...). Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Россия вынуждена будет обратиться к руководителям Джен Псаки за объяснением ее слов.