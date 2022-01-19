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15 минут назад

Захарова ответила на заявления об эвакуации дипломатов с Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией заявления Белого дома о якобы готовящейся эвакуации сотрудников российского посольства из Украины. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова ответила на заявления об эвакуации дипломатов с Украины
Фото: ТАССТАСС

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя украинской службы безопасности сообщила, что Россия в начале января начала вывозить жен и детей сотрудников своего посольства в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США располагают информацией о планах России «эвакуировать» семьи дипломатов из Украины.

Комментируя ситуацию, Мария Захарова задалась вопросом, какое дело «американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран». При этом, по ее мнению, такие заявления со стороны США похожи на провокацию.

«Это все можно охарактеризовать как провокативное поведение (...). Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Россия вынуждена будет обратиться к руководителям Джен Псаки за объяснением ее слов.

«Россия может в любой момент начать атаку на Украине»

Ранее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». При этом в ходе переговоров в Женеве по гарантиям безопасности замглавы МИД России Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что «вторжение» РФ на Украину исключено, у Москвы нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Политика,Сергей Рябков,Мария Захарова,Администрация США,СБУ,МИД,New York Times,
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