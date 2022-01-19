Захарова ответила на заявления Белого дома об эвакуации послов из Киева

Россия считает, что заявления Штатов о якобы планирующейся эвакуации российских послов из Украины, являются провокацией. Об этом в среду, 19 января, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Фото: МИД РФ МИД РФ

— У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? — представитель ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова также отметила, что теперь российская сторона осознает, что Белый дом, The New York Times и источники СБУ работают в одной связке, а именно — занимаются подготовкой провокаций.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может в любой момент атаковать Украину.

Накануне издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило, что дипломатов в двух консульствах РФ на Украине решили эвакуировать из страны. Источник издания рассказал, что 5 января 18 человек уехали из Киева. В основном среди них были дети и супруги российских дипломатов. В ближайшее время ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства во Львове.