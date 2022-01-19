Кремль отреагировал на предложения Эрдогана по Украине

«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», - сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.