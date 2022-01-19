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39 минут назад

Кремль приветствует усилия Эрдогана по урегулированию ситуации на Украине

Российское руководство приветствует намерение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президента РФ Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского в Турцию ради проведения переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на предложения Эрдогана по Украине
Фото:  Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева», - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что турецким партнерам удастся повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну для обсуждения разногласий.

«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», - сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Кроме того, Эрдоган выразил намерение в ближайшие недели совершить визит на Украину.

Политика,Ибрагим Калын,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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