Посольство РФ назвало число россиян в тюрьмах Белоруссии

В тюрьмах Белоруссии сейчас отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся в следственных изоляторах. Об этом сообщили РБК в посольстве России в Белоруссии. В дипмиссии указали, что эти данные актуальны на 1 июля 2021 года.

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Как рассказали изданию в правозащитной Московской Хельсинской группе, преследование как минимум 11 россиян связано с уголовными делами из-за протестов после выборов президента в Белоруссии в августе 2020 года. Семеро россиян уже отбывают наказание, трое ожидают приговора, один уже отсидел.

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Так, например, 51-летнего Андрея Новикова осудили на 2,5 года за организацию действий, нарушающих общественных порядок, и незаконное пересечение границы. Новиков был в команде кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

58-летняя Ирина Викхольм получила полтора года колонии за клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Женщину осудили за пост в Twitter, в котором она назвала принудительную посадку самолета с журналистом Романом Протасевичем в Минске преступлением Лукашенко и актом государственного авиапиратства.

Среди тех, кто ожидает приговора, — 23-летняя Софья Сапега, девушка Протасевича. Ее обвиняют по нескольким уголовным статьям — в частности, ей грозит лишение свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков и судей.

24-летний Данила Чемоданов уже отбыл год в колонии, его освободили в октябре 2021 года. Он сидел по статье о действиях, нарушающих общественный порядок. Его осудили по «хороводному делу» — в сентябре 2020 года жители Бреста устроили «хоровод» в городе, их разогнали водометом.

Ранее стало известно, что комик Слава Комиссаренко покинул Россию из опасений за свою безопасность. Сейчас он находится на Украине. По словам Комиссаренко, с ним связались и сообщили, что сотрудники КГБ Белоруссии хотят похитить его в Москве.