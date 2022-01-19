Власти РФ задумали поднять зарплаты бюджетникам

Правительство России намеревается поднять ставки по заработным платам бюджетников в экономически слабых регионах и отраслях. По предварительным прогнозам, власти РФ потратят на сокращение разрыва в зарплатах 1,5 триллиона рублей за три года. Об этом пишут «Ведомости».

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Как сообщил источник издания, близкий к правительству, российские власти обсуждают вопрос сокращения разрыва в заработных платах работников бюджетной сферы при учете отраслевой специфики. В настоящий момент идет обсуждение в рамках рабочих групп по четырем направлениям: здравоохранение, образование, наука и культура. Зарплаты бюджетников собираются уравнять по принципу социального казначейства, подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что несмотря на улучшение ситуации с зарплатами бюджетников в результате выполнения майских указов 2012 года, проблема все еще актуальна.