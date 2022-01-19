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19 минут назад

Власти РФ поднимут зарплаты бюджетникам

Правительство России намеревается поднять ставки по заработным платам бюджетников в экономически слабых регионах и отраслях. По предварительным прогнозам, власти РФ потратят на сокращение разрыва в зарплатах 1,5 триллиона рублей за три года. Об этом пишут «Ведомости».

Власти РФ задумали поднять зарплаты бюджетникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил источник издания, близкий к правительству, российские власти обсуждают вопрос сокращения разрыва в заработных платах работников бюджетной сферы при учете отраслевой специфики. В настоящий момент идет обсуждение в рамках рабочих групп по четырем направлениям: здравоохранение, образование, наука и культура. Зарплаты бюджетников собираются уравнять по принципу социального казначейства, подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что несмотря на улучшение ситуации с зарплатами бюджетников в результате выполнения майских указов 2012 года, проблема все еще актуальна.

Как заявил ведущий экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, на нужды работников бюджетной сферы дополнительно потребуется более 1,5 трлн рублей (228 млрд в 2022 году, 466 млрд — в 2023, 865 млрд — в 2024). Повышение заработных плат даст дополнительный прирост 2,1 трлн рублей доходов за три года и прибавку в размере 1,9 трлн рублей к ВВП России, пояснил Клепач. Он заключил, что эти изменения положительно скажутся на росте общего уровня заработной платы по стране.

Политика,Андрей Клепач,Правительство РФ,Ведомости,
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