В Кремле прокомментировали задержание хакеров из REvil

Задержание хакеров из группировки REvil является важным шагом в борьбе России и США с киберпреступностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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Он отметил, что борьба с киберпреступностью была одной из центральных тем на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.