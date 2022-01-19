В Кремле прокомментировали задержание хакеров из REvil

Задержание хакеров из группировки REvil является важным шагом в борьбе России и США с киберпреступностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Он отметил, что борьба с киберпреступностью была одной из центральных тем на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Немалую роль в задержании хакеров, по словам Пескова, сыграл механизм консультаций между специальными ведомствами России и США, который удалось согласовать на самом высоком уровне.