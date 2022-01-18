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49 минут назад

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала Россию "агрессором"

Новая министр обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала Россию агрессором и поддержала двойную стратегию НАТО по сдерживанию и диалогу. Соответствующее заявление она сделала в Берлине по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает «Интерфакс».

Министр обороны ФРГ назвала Россию "агрессором"
Фото: Michael Sohn/APMichael Sohn/AP

«Угроза со стороны России сохраняется и ставит НАТО перед вызовами. Российское движение у украинской границы нарушает все правила мирного сосуществования. Мы не забыли: агрессор — это Россия», — сказала она.

По ее словам, Россия не имеет права вето в отношении соседних государств и не может указывать им в какие альянсы они могут вступать. Ламбрехт также поддержала двойной курс НАТО на сдерживание и «содержательный диалог».

«Именно так мы и будем действовать», — заключила она.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак потребовал от НАТО назвать страны-противники вступления Украины в альянс.

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