Министр обороны ФРГ назвала Россию "агрессором"

Новая министр обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала Россию агрессором и поддержала двойную стратегию НАТО по сдерживанию и диалогу. Соответствующее заявление она сделала в Берлине по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом , сообщает «Интерфакс» .

«Угроза со стороны России сохраняется и ставит НАТО перед вызовами. Российское движение у украинской границы нарушает все правила мирного сосуществования. Мы не забыли: агрессор — это Россия», — сказала она.

По ее словам, Россия не имеет права вето в отношении соседних государств и не может указывать им в какие альянсы они могут вступать. Ламбрехт также поддержала двойной курс НАТО на сдерживание и «содержательный диалог».