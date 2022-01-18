Путин позвонил президенту Азербайджана

Путин рассказал своему азербайджанскому коллеге о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, которые состоялись в январе.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о событиях в Казахстане. Главы двух стран выразили удовлетворение тем, что беспорядки удалось остановить, а ситуацию – стабилизировать, в том числе благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ.