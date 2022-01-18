Путин позвонил президенту Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», - говорится в сообщении.
Путин рассказал своему азербайджанскому коллеге о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, которые состоялись в январе.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о событиях в Казахстане. Главы двух стран выразили удовлетворение тем, что беспорядки удалось остановить, а ситуацию – стабилизировать, в том числе благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ.
В завершении беседы Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили приверженность дальнейшему укреплению российско-азербайджанского сотрудничества.
Отмечается, что диалог состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Украину впервые после избрания президентом Владимира Зеленского. Основной темой переговоров стало украинско-азербайджанское экономическое сотрудничество.