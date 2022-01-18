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1 час назад

Путин позвонил президенту Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин позвонил президенту Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», - говорится в сообщении.

Путин рассказал своему азербайджанскому коллеге о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, которые состоялись в январе.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о событиях в Казахстане. Главы двух стран выразили удовлетворение тем, что беспорядки удалось остановить, а ситуацию – стабилизировать, в том числе благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ.

В завершении беседы Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили приверженность дальнейшему укреплению российско-азербайджанского сотрудничества.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Украину впервые после избрания президентом Владимира Зеленского. Основной темой переговоров стало украинско-азербайджанское экономическое сотрудничество.

Алиев выразил готовность к сотрудничеству с Украиной во всех сферах

Политика,Владимир Зеленский,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НАТО,
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