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35 минут назад

Медведев назвал новую угрозу для России из-за рубежа

Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции.

Медведев назвал новую угрозу для России из-за рубежа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведева, даже законопослушные и квалифицированные работники из зарубежных стран, столкнувшись с административными барьерами, бывают вынуждены «обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам».

«Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны», - цитирует Медведева РИА «Новости».

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Также Медведев предъявил претензии к качеству миграционного учета в России и государственного контроля за ним.

«Люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, качественную медицинскую помощь. По-прежнему есть бизнес, которому выгодно привлекать в нашу страну дешевую и бесправную иностранную рабочую силу», - констатировал зампредседателя Совбеза.

Ранее в МВД России предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,МВД,РИА Новости,
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