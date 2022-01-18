Лавров и Блинкен могут встретиться в Европе

«Она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки», - отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».