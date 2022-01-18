Медведев предупредил о новой угрозе для России из-за рубежа

«Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны», — отметил он на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции, информацию приводит РИА «Новости».