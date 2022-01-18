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32 минуты назад

Медведев нашел новую опасность из-за мигрантов

Теневой криминальный рынок услуг, которыми пользуются приехавшие на заработки в Россию, является угрозой для безопасности страны. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев предупредил о новой угрозе для России из-за рубежа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны», — отметил он на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции, информацию приводит РИА «Новости».

На мероприятии Медведев подчеркнул, что приток мигрантов в Россию, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, будет расти, пишет RT. По его словам, качество миграционного учета вызывает вопросы.

В московском метро произошла массовая драка приезжих

В конце 2021 года В России вступил в силу закон, который обязывает трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию. Власти считают, что из-за этого будет легче находить нарушителей среди мигрантов и снизится риск распространения опасных заболеваний.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,РИА Новости,
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