Лавров заявил об отсутствии угрозы со стороны России

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с главой германского МИД Анналеной Бербок отметил, что Россия не давала поводов для возникновения конфликтных ситуаций на Украине и никому не угрожает, но слышит угрозы в свой адрес.

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«Что касается последствий, которыми нам грозит Германия, я не могу предвидеть, какие шаги германское правительство решит предпринять в той или иной ситуации. Мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даем», – цитирует министра ТАСС.

Ранее Сергей Лавров в ходе переговоров заявил, что Москва не будет принимать требования по поводу действий армии России на своей же территории.

Тажке он выразил надежду, что Берлин сможет повлиять на Киев в вопросе выполнения минских соглашений. Обсудили стороны и сертификацию газопровода «Северный поток – 2».