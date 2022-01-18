Милонов призвал россиян покупать недвижимость в ДНР

«Это попытка такой красивой жизни с AliExpress. Конечно, те, кто покупают недвижимость в Турции, должны понимать, что несут огромные риски. Я бы, честно говоря, в этой стране и отдыхать бы даже запретил, потому что страна крайне агрессивно себя ведет. Как человек будет отдыхать и иметь квартиру в стране, которая поддерживает, с точки зрения многих экспертов, боевиков, которые воюют в Идлибе?» - поинтересовался парламентарий.