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1 час назад

Милонов призвал россиян покупать недвижимость в ДНР

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, покупка недвижимости в Турции «крайне рискованное и глупое занятие». Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

Милонов призвал россиян покупать недвижимость в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это попытка такой красивой жизни с AliExpress. Конечно, те, кто покупают недвижимость в Турции, должны понимать, что несут огромные риски. Я бы, честно говоря, в этой стране и отдыхать бы даже запретил, потому что страна крайне агрессивно себя ведет. Как человек будет отдыхать и иметь квартиру в стране, которая поддерживает, с точки зрения многих экспертов, боевиков, которые воюют в Идлибе?» - поинтересовался парламентарий.

Милонов призвал желающих приобрести заграничную недвижимость купить себе дом или квартиру в ДНР, в ЛНР или в Абхазии.

«В Турции покупать квартиру нельзя. Я считаю, что это крайне глупый, неразумный, близорукий и абсолютно дешевый шаг. Это как шапка со стразами, которой в Instagram выставляют», - заметил он.

По данным Института статистики Турции, которые привело РБК, в 2021 году спрос россиян на недвижимость в этой стране вырос на 75%. Граждане России приобрели почти 5,4 тыс. квартир и домов.

Опрошенные «Известиями» эксперты связали рост интереса жителей России к турецкой недвижимости с влиянием пандемии, популярностью турецких курортов, а также с падением лиры и курсовой разницей.

Ранее россиянам предрекли подорожание путевок на курорты Турции из-за падения лиры. Однако, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, резкого подорожания цен ожидать не стоит, поскольку отечественные туристы приобретают пакетные туры не в лирах, а в рублях.

Политика,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,Радиостанция "Говорит Москва",РБК,газета "Известия",
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