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1 час назад

Канцлер ФРГ заявил о готовности к серьезному диалогу с Россией

Германия считает нужным решать разногласия с РФ путем диалога в разных форматах, от Москвы ожидает деэскалации путем сокращения войск на границе с Украиной. Об этом заявил во вторник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц заявил о готовности к серьезному диалогу с Россией
Фото: ReutersReuters

"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе", - сказал он. "Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе", - добавил канцлер.

По его словам, Берлин хочет "конструктивных отношений" с Москвой и "не заинтересован в долгосрочной напряженности".

Политика,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,НАТО,
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