Шольц заявил о готовности к серьезному диалогу с Россией

Германия считает нужным решать разногласия с РФ путем диалога в разных форматах, от Москвы ожидает деэскалации путем сокращения войск на границе с Украиной. Об этом заявил во вторник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.